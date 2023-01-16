İngiltere: Ukrayna mevzilerini korudu

Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma dair yayımlanan İngiliz istihbarat raporunda son 6 haftada her iki tarafın da sınırlı kazanımlar elde ettiği belirtilerek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (UAF), devam eden Wagner Grubu saldırıları karşısında Bahmut'un kuzeyindeki Soledar'da neredeyse kesinlikle mevzilerini korudu" ifadelerine yer verildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Rusya-Ukrayna savaşına dair istihbarat raporunda, hafta sonu Donbas cephesinde hem Kremina hem de Bahmut bölgelerinde yoğun çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Raporda, “15 Ocak 2023 itibarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (UAF), devam eden Wagner Grubu saldırıları karşısında Bahmut’un kuzeyindeki Soledar’da neredeyse kesinlikle mevzilerini korudu” denildi.

Kremina civarında ormanlık arazide bir dizi yerel saldırı ve karşı saldırı şeklinde çatışma yaşandığı ifade edilen raporda, “Bununla birlikte, genel olarak UAF, ön hatlarını Kremina kasabasının kenarında doğuya doğru kademeli olarak ilerletmeye devam ediyor. Son altı haftada hem Rusya hem de Ukrayna, farklı bölgelerde büyük çabalarla elde edilmiş fakat sınırlı kazanımlar elde etti” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir ABD ile ilgili çarpıcı kanser raporu

İlginizi Çekebilir Türkiye'deki seçimlerle ilgili ABD'den kapsamlı analiz: "İşte Erdoğan'ın taktikleri"