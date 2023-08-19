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İngiltere’de coronanın yeni varyantı ilk kez tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Covid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın, İsrail ve Danimarka'dan sonra İngiltere'de de görüldüğünü açıkladı.

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İngiltere’de coronanın yeni varyantı ilk kez tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Omicron varyantının alt türü olarak ortaya çıkan yeni varyantın, yakın zamanda seyahat geçmişi olmamış bir kişide görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “BA.2.86″nın halihazırda bulunan varyantlar ile Omicron’a genomik olarak daha uzak olduğu ve daha yüksek sayıda mutasyon geçirdiği ifade edildi.

“BİRLEŞİK KRALLIKTA TEYİT EDİLMİŞ VAKA VAR”

Seyahat geçmişi olmayan bir kişide bu virüsün görülmesinin ülke içindeki bulaşmaya işaret ettiği belirtilen açıklamada, henüz yeni varyantın özellikleri ve ciddiyeti üzerine yeterli veri bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKHSA Başkan Yardımcısı Meera Chand, “Birleşik Krallık’ta teyit edilmiş bir vaka var. UKHSA şu anda ayrıntılı bir değerlendirme yapmakta ve zamanı geldiğinde daha fazla bilgi sağlayacaktır. UKHSA durumu yakından izlemeye devam edecek ve analiz sonuçlarını mevcut olduklarında yayınlayacaktır.” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle “gözlem altındaki varyant” olarak güncellemişti.

Henüz birkaç ülkeden raporlar iletildiğini belirten DSÖ, şu anda “izlenmesi gereken” kategorisinde 3, “gözlem altındaki” kategorisinde ise 7 varyant bulunduğunu da ifade etmişti. (AA)

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