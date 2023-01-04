İngiltere’de ‘gelmeyen ambulans’ isyanı

İngiltere'de 16 saat ambulans bekledikten sonra ölen kadının eşi, sağlık sistemine öfkeli.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de 16 saatten fazla ambulans bekledikten sonra hayatını kaybeden Teresa Simpson’ın eşi Matthew Simpson, ambulans hizmetine kızgın olduğunu belirterek “Bu, sadece benim başıma gelmiyor. Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat bekleme sürelerinin olduğu ambulans hikayelerini duyuyorsunuz. Ambulans geldiğinde bile hastaneye götürülmeniz garanti değil” dedi.

İngiltere’nin Hull kentinde diyabet ve kas erimesine neden olan bir hastalıktan muzdarip 54 yaşındaki Teresa Simpson, 29 Kasım’da evinde rahatsızlanması üzerine, eşi Matthew Simpson saat 15.00’te 999 numaralı acil durum hattını arayarak ambulans çağırdı. Ancak Simpson, ambulans çağrı merkezinin, yoğunluk nedeniyle kendisiyle daha sonra iletişime geçeceği yanıtını aldı. Ambulans, Matthew Simpson ikinci kez burayı aradığında eşinin “cansız” olduğunu söylemesi üzerine, ertesi gün sabah 07.45’te geldi.

Yaklaşık 16 saat 45 dakika ambulansın gelmesini bekledikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Teresa Simpson’ın hikayesi, üst düzey bir İngiliz sağlık yetkilisinin, acil servisteki gecikmeler nedeniyle haftada yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıklaması üzerine, Sky News muhabiri Greg Milam’ın yaptığı haberle gündeme geldi.

Kalıtsal hastalığının yanı sıra engelli bir birey de olan Teresa Simpson’ın eşi Matthew Simpson, “16 saat 45 dakika beklemek zorunda kaldım ve geldiler çünkü onları arayıp onun cansız olduğunu söylemem gerekti” dedi. Simpson, “Karımı kaybettim. Ben 47 yaşında yalnız kaldım ve eşim 54 yaşında hayatını kaybetti. Çok öfkeliyim. Eşim hayatını asla bu şekilde kaybetmemeliydi” diye konuştu. (AA)