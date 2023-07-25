İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Ocak ayından beri…

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı, bir açıklama yayınlayarak Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda İngiliz turistlerin uğrak noktası olan Türkiye ile ilgili bir açıklama İngiliz kamuoyunda gündem oldu…

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bir açıklama yayınlayarak, 2023’ün başından beri Birleşik Krallık’ta görülen yaklaşık 250 salmonella vakasının Türkiye ile bağlantılı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, enfeksiyon riskini azaltmak için bazı uyarılar da yer aldı.

Türkiye’den dönen birçok İngiliz vatandaşının gastrointestinal rahatsızlıklar yaşadığına vurgu yapılırken, bu hastaların çoğunun Antalya bölgesindeki tatillerinden döndüğü de belirtildi. Yetkililer, verileri ve numunelerdeki genom sıralamasını mercek altına alan bilim insanları bu vakaların birbirleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Ocak ayının ortasından 19 Temmuz’a kadar olan süre içinde 241 vaka tespit edildiğini açıklarken, hastalananların yüzde 56’sının erkek olduğunu ve hastalananların yaş ortalamasının ise 29 olduğunu duyurdu. Hastalarla yapılan anket çalışmalarında bazı kişilerin Türkiye’de her şey dahil programın uygulandığı otellerde kaldığı da belirtildi.

UKHSA, Türkiye’den yetkililerle iletişim halinde olunduğunun da altını çizdi. Kurum, İngiliz turistlerin gıda ve içecek tüketimlerine dikkat edilmesi gerektiğini aktarırken, gıda zehirlenmesinin ciddi sonuçları olabileceğini aktardı.

UKHSA tarafından verilen öneriler ise şu şekilde sıralandı:

– Yemekten önce, tuvaletten çıktığınızda ya da yemek hazırlamadan önce mutlaka elinizi yıkayın.

– Pişmiş yemekleri tüketmeye özen gösterin.

– Sadece bizzat kendinizin soyduğu meyveleri yiyin.

– Pastörize süt ve süt ürünlerini tüketmeye özen gösterin.

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