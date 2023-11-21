Interpol duyurdu: İşte en tehlikeli kanun kaçağı kadınlar

Interpol, Avrupa'nın en tehlikeli kanun kaçağı kadınlarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Avrupalı yetkililer, Avrupa’nın en tehlikeli kadınlarını resmi olarak duyurdu. Interpol, Avrupa’nın en tehlikeli adledilen kadınlarının listesini paylaştı. Yetkililer 62 suçlunun profilini paylaşırken vatandaşlardan da yardım istedi.

Listede ağırlıklı olarak erkekler yer alırken, listenin üst sıralarında dört tane “tehlikeli” kanun kaçağı kadın da yer alıyor. Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, bu dört kadının tam profilini çıkararak uyarılarda bulundu.

Bild gazetesi, “Bu kadınlarla yemek yemeyin” başlığıyla paylaştığı haberde dört kadının detaylarını paylaştı.

UYUŞTURUCU TACİRİ

23 yaşındaki Marzia Marima Calleja Maatouk’un Malta’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilirken, “1.60 metre boyundaki Maatouk, uyuşturucu ile yakalandı. Kollarında, elinde ve yüzünde dövme olan kadın bunların kendisine ait olduğunu ve kişisel kullanım için yanında taşıdığını iddia ettikten sonra ortadan kayboldu.

15 ay hapis ve 3500 euro para cezasına çarptırılan kadın kayıplara karıştı. Malta’dan kaçan kadının nerede olduğu bilinmezken, eşi Jomic Calleja Maatouk’un da kayıplara karıştığı belirtildi. Maatouk’un “dark web”de sentetik uyuşturucu ve patlayıcı madde sattığı tespit edildi.

KOCASINI KİRALIK KATİLE ÖLDÜRTTÜ

Slovakya’da yaşayan Eva Zamecnikova, 24 Ocak 2014’te eşinden ayrıldı… Fakat boşanarak değil, bir kiralık katil yardımıyla… Bir çiçekçi olan Zamecnikova, internetten sabıka kaydı olan bir adamla anlaştı ve 50.000 dolar karşılığında eşini öldürttü.

8 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın, 2014 yılının Ağustos ayında doğum sebebiyle salıverildikten sonra tekrar hapishaneye dönmedi ve kayıplara karıştı.

MAFYA GELİNİ

İsveçli Tania Gomez için “Modellere taş çıkarır” yorumuna yer veren Bild gazetesi, 31 yaşındaki genç kadının mafya ile içli dışlı olduğunu duyurdu. Interpol’e göre Gomez, uyuşturucu ticareti yapan bir mafyanın tehlikeli bir üyesi.

Avrupa genelinde milyonlarca dolar ve kilolarca uyuşturucu taşıyan kadının “HundGarin” isimli paravan bir hayvan hakları derneğini kullandığı da kayıtlara geçti. Uyuşturucu ticaretinin yanı sıra genç kadının kara para aklamaya da yardım ettiği belirtildi.

Evine yapılan baskında 500 bin eurodan fazla para ele geçirilirken genç kadının Mart 2021’den beri kayıplara karıştığı da belirtildi.

SERİ DOLANDIRICI

Slovenya’da yaşayan 33 yaşındaki Marina Kramberger’in sicili bir hayli kabarık…

2021 yılından beri aranan genç kadın çok sayıda insanı dolandırmaktan suçlu bulundu. Avrupa içinde çok sık seyahay eden ve insanları kandırarak suç işleyen kadının yanında sürekli bir suç ortağı olduğu da tahmin ediliyor.

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