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İran Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye geliyor

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

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İran Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1 Kasım’da ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın İranlı mevkidaşıyla, başta Filistin’deki gelişmeler olmak üzere gündemdeki bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele alması öngörülmektedir” denildi.

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