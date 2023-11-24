İrlanda karıştı, 34 kişi gözaltına alındı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de dün bir okulun önündeki bıçaklı saldırı sonrası meydana gelen protesto ve şiddet olaylarına karışan 34 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İrlanda polisi, dün 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı sonrası şehir merkezinde toplanan protestocuların neden olduğu şiddet olaylarının ardından 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İrlanda Polis Şefi Drew Harris, şiddet olaylarından aşırı sağcı ideolojiyle hareket eden çılgın, holigan bir grubu sorumlu tuttu.

Protestocuların, söz konusu saldırıyı göçmen bir erkeğin yaptığı iddialarına karşın, BBC’ye bilgi veren kaynaklar, şüpheli kişinin 20 yıldır ülkede yaşayan 40’lı yaşlarının sonlarında bir İrlanda vatandaşı olduğunu belirtti.

“ÜLKEYE UTANÇ GETİRDİLER”

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, yaptığı açıklamada, dünkü şiddet olaylarına yaklaşık 500 kişinin karıştığını belirtti.

Varadkar, Dublin’in merkezinde arabaları yakan ve dükkanları yağmalayanların “İrlanda’ya utanç getirdiğini” dile getirerek, olaya karışanları adalete teslim etmek için haftalar içinde yeni yasalar çıkarılacağı sözünü verdi.

POLİS İLE PROTESTOCULAR ARASINDA GERGİNLİK

İrlanda’nın başkenti Dublin’de dün şehir merkezindeki bir okulun önünde meydana gelen bıçaklama olayında 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İrlanda polisi, saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Olaydan birkaç saat sonra saldırının meydana geldiği bölge yakınlarında toplanan protestocular ile İrlanda polisi arasında gerginlik çıkmıştı.

Bıçaklı saldırıdan göçmen bir erkeği sorumlu tutunan göstericiler, polisle çatışmış, 11 polis aracına da zarar vermişti. Bölgedeki çok sayıda mağazaya da zarar veren protestocular, bazılarını da yağmalamıştı.

Üç saatten fazla süren şiddet olaylarında 3 otobüs ve bir tramvay da tahrip edilmiş ve çok sayıda polis memuru yaralanmıştı.

Polis, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının kontrol altına alındığını ve ortalığın sakinleştiğini açıklamıştı.

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin açıklamasında, “Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir.” ifadesini kullanmıştı. (AA)