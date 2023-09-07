IŞİD’in işkence merkezi ortaya çıktı: İlk kez görüntülendi

IŞİD'in Halep'teki "işkence merkezinin" görüntüleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Terör örgütü IŞİD’in, tutsaklarına işkence ettiği merkezin içinden çekilen görüntüler ilk kez yayınlandı… Güvenlik kamerası görüntülerini ABD medyası yayınlarken, kan donduran görüntüler gündem oldu.

Daha önce hiç yayınlanmayan görüntülerde gözleri ve elleri bağlı olan mahkumlar sopalarla dövülüyor. Halep’te IŞİD’in ele geçirdiği bir çocuk hastanesinde çekilen görüntülerde IŞİD militanlarının saatlerce mahkumlara işkence ettiği görülüyor. Bazı görüntülerde mahkumların ellerinin yukarıdan bağlı vaziyette olduğu ve tavana asıldıkları da görüldü.

İLK KEZ BU KADAR DETAYLI GÖRÜNTÜLENDİ

IŞİD militanları, mahkumların kafalarına siyah poşet geçirerek uzun koridorlarda yürümeye zorladı. CNN’de yayınlanan görüntülerde terör örgütünün iç yüzünün ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde ifşa olduğu da belirtildi.



İşkence merkezinde maskesiz dolaşan IŞİD’lilerin olduğuna dikkat çeken Uluslararası Adalet Komisyonu Direktörü Chris Engels, “Daha önce IŞİD’den kurtulanlar bize bu tür merkezlerden bahsetmişti. Fakat ilk kez buna gerçekten tanık oluyoruz” ifadesini kullandı. Engels, kamera kayıtlarında bir Fransız IŞİD militanının tespit edilebildiğini söyleyerek, IŞİD’lilere yönelik yargı sürecinin de başlayabileceğine dikkat çekti.

2014 yılında hastaneyi ele geçiren IŞİD burayı bir merkez haline getirmişti. IŞİD militanlarının farklı katlarda ve odalarda farklı yöntemlerle işkence yaptıkları da açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre IŞD’in Suriye ve Irak’ta yaklaşık 5 bin ile 7 bin militanı bulunuyor.

İlginizi ÇekebilirDoğumda rezalet: Cerrahi aleti karnında unuttular İlginizi ÇekebilirÜniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti İlginizi ÇekebilirFinlandiya'da kriz çıkaran kareler: Başbakanın koltuğuna oturacak siyasetçiden skandal pozlar İlginizi ÇekebilirCovid-19 tedavisi olan bebeğin gözü kahverengiden parlak maviye döndü