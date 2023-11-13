İspanya’da Katalonya sorunu gölgesinde hükümet kuruluyor

İspanya'da Katalonya sorununun gölgesinde azınlık sol koalisyon hükümeti kuruluyor. Sağ görüşlü partiler ise ayrılıkçı Katalanlara getirilmek istenen affa karşı ülkede seferberlik başlattı.

Sozcu.com.tr

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İspanya’da 23 Temmuz’daki erken genel seçimlerin ardından ülkenin demokrasi tarihindeki ikinci koalisyon hükümetinin, yine Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez’in öncülüğünde 16 Kasım’da meclisten güvenoyu alarak kurulması bekleniyor.

Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya’da Kral 6. Felipe’den 3 Ekim’de hükümeti kurma görevini alan Sanchez, küçük sol partilerin ittifakından oluşan Sumar ile azınlık koalisyon hükümeti kurmak için Bask, Katalonya, Galiçya ve Kanarya Adalarında faaliyet gösteren 6 siyasi partinin dışarıdan desteğini alarak güvenoyu için meclise gidiyor.

Meclis Başkanı Francina Armengol, Sanchez’in meclisten güvenoyu almak için genel kurulda 15 Kasım’da başlayacak oturumların, 16 Kasım’daki oylamayla son bulacağını açıkladı. İspanya’da 350 milletvekilinin olduğu mecliste Sanchez’in ilk turda güvenoyu alabilmesi için 176 olan mutlak çoğunluğu yakalaması gerekiyor.

Diğer yandan mecliste 137 milletvekiliyle birinci parti konumunda bulunan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile 33 milletvekiliyle üçüncü büyük parti olan aşırı sağ görüşlü Vox partileri, ayrılıkçı Katalanlara getirilmek istenen affa karşı ülkede seferberlik başlattı.

Son olarak 12 Kasım’da 52 kentte gösteriler düzenleyerek yüz binlerce İspanyol’u meydanlara indiren PP, olası affın İspanyol demokrasisine ve hukuk devletine darbe olacağını savunarak erken seçim istedi. (AA)