Abone Ol

İsrail, 60 gazetecinin ölümüne neden oldu

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen gazeteci sayısının 60'a yükseldiği bildirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İsrail, 60 gazetecinin ölümüne neden oldu

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilendi.

İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarında 60 basın mensubunun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 4’ü kadın 60 gazetecinin ismine yer verildi.

Açıklamada, ölen medya mensuplarının bazılarının İsrail ordusunun füzeleriyle doğrudan hedef alındığı, bazılarının da hava saldırılarında evlerinin yıkılması sonucu aileleriyle can verdiği aktarıldı. (AA)

Gazze'de ölü sayısı 13 bine yükseldiİlginizi ÇekebilirGazze'de ölü sayısı 13 bine yükseldiİsrail, Gazze'de şiddetin dozunu artırıyorİlginizi Çekebilirİsrail, Gazze'de şiddetin dozunu artırıyor