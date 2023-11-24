İsrail asker kaçaklarına yaptırımları artırıyor

Gazze'de insanlık dramı yaşanmaya devam ederken İsrail ordusu asker kaçaklarına yaptırımlarını ağırlaştırmak için harekete geçti.

Sozcu.com.tr

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İsrail Ordusu Askeri Savcılığının, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den itibaren aralıksız saldırılarının doğurduğu atmosferde asker kaçaklarına yönelik yaptırımları ağırlaştırmaya hazırlandığı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Ordu Savcılığı ülkede zorunlu ve gönüllü yedek askerlik hizmetinden kaçanlara ek yaptırım getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, asker kaçaklarının daha uzun hapis cezasına çarptırılması, er rütbesine tenzil edilmeleri gibi önlemlerin hayata geçirilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den itibaren saldırıya geçmesiyle yaklaşık 350 bin kadar gönüllü yedek asker silah altına alınmıştı.

İsrail’de kadınlar için 2 yıl, erkekler için yaklaşık 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan askerlerin çoğu 41 yaşına kadar yıl içinde farklı sürelerle gönüllü yedek asker olarak talimlere çağrılıyor.

Bunun yanı sıra yüksek rütbeli asker ve komutanlar 41 yaşının ardından da orduda gönüllü yedek asker olarak görev yapmaya devam edebiliyor. (AA)