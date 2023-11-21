Abone Ol

İsrail, Gazze’de doktorları öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 doktor yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İsrail, Gazze’de doktorları öldürdü

Gazze’deki Hamas yönetiminden yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesi’ni bombalaması sonucu aralarında doktor ve sağlık ekiplerinin de olduğu bazı kişilerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayı, saldırıda 4 doktorun öldürüldüğünü duyurdu.

El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhanne, basına yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle büyük bir trajedi yaşadıklarını ve hastanenin ciddi zarar gördüğünü belirtti. Muhanne, hastane koridorlarının hastalarla dolu olduğunu aktardı. (AA)

Gazze'den tahliye edilen 107 Türk vatandaşı daha İstanbul'daİlginizi ÇekebilirGazze'den tahliye edilen 107 Türk vatandaşı daha İstanbul'da