İsrail: Gazze’ye kara harekatı aylarca sürebilir

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini açıkladı.

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İsrail Savunma Bakanı Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında “Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı” toplantısında yaptı.

Galant’ın burada, “İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail’in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze’deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, “savaşın” bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze’de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

GAZZE OPERASYONU YAPAN BİRLİĞE SALDIRI

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir tank ve iş makineleri Gazze içinde operasyon sırasındayken tanksavar füzesiyle vuruldu.

Saldırıda bir İsrail askerinin öldüğü, birinin orta iki askerin de hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin “silahlı grupların bölgedeki altyapısını ortadan kaldırmak, burayı silahlardan arındırmak, İsrailli esirlerin yerlerini ve naaşlarını tespit etmek için” Gazze Şeridi’nde nokta operasyonu yaptığı sırada saldırıya uğradığı belirtildi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023’ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti. (AA)