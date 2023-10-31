İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşın bedeli ağır oluyor
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında "önemli başarı elde ettiğini ancak ağır bir bedel ödediğini" açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait bir birliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırılar ve kara operasyonuna ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.
Gazze Şeridi’ne çok sayıda İsrail askerinin konuşlandırıldığını belirten Gallant, kara birlikleriyle Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığını kaydetti.
Gallant, söz konusu çatışmalarda İsrail güçlerinin “önemli başarı elde ettiği” görüşünü dile getirerek, “Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı” ifadelerini kullandı.
“KARARLIYIZ”
Gallant, “Buna rağmen devam edip kazanmaya kararlıyız” diye ekledi.
İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, ikisinin de ağır yaralandığını duyurmuştu. (AJANSLAR)