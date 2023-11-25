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Gazze’de insani aranın ikinci günü: Esir takası devam ediyor

İsrail ve Hamas arasındaki ikinci rehine takası başladı. Hamas, 13 İsrailli esiri Kızılhaç’a teslim etti.

Yayınlanma: 19:09 - 25 Kasım 2023 Güncellenme:
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Gazze’de insani aranın ikinci günü: Esir takası devam ediyor

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