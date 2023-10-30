İsrail’den Filistin’e ‘fon’ tehdidi

İsrail, Filistin yönetiminin, Hamas'ın 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" adıyla başlatılan saldırıları kınamaması nedeniyle Filistin vergi fonlarını dondurmaya hazırlanıyor.

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya bugün gönderdiği mektupta Maliye Bakanlığının bu ay Filistin yönetimine fon sağlamayacağını ifade etti.

Filistin yönetiminin, Hamas’ın “eylemlerine mesafe koymayı uygun bulmamasının”, bu adımın gerekçesi olduğunu savunan Smotrich, aksine Filistin yönetiminin Hamas’ın “eylemine desteğini açıkladığını” ve İsrail aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde çaba sarf ettiğini belirtti.

“FONLAR BİZE KARŞI KULLANILIYOR”

Maliye Bakanı, ayrıca Filistin yönetiminin, eylemi gerçekleştirenleri destekleyerek “vergi fonlarını İsrail devleti ve vatandaşlarına karşı faaliyetleri finanse etmek için kullanıldığını” ispat ettiğini ileri sürdü.

Hiçbir şey olmamış gibi davranamayacaklarını kaydeden Smotrich, “Maliye Bakanlığı’na bu ay para transferlerinin dondurulması yönünde talimat verdiğimi belirtmek isterim” ifadesini kullandı.

AYLIK 190 MİLYON DOLAR

Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994’te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

2 YILDIR VERGİLERDE KESİNTİ YAPIYOR

İsrail yönetimi, yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına topladığı vergilerden kesinti yapıyor, Filistin hükümeti Kasım 2021’den bu yana memur maaşlarını tam ödeyemiyordu. (AA)