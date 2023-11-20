İsrail’in hedefi Endonezya Hastanesi oldu

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Filistin haber ajansı WAFA’nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi’ni ve çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.

Şihab haber ajansı ise Telegram sayfasından, gazeteci Enes Şerif’in Endonezya Hastanesi içinden “İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır. Bu belki son görüşme olacak. Lütfen, burada durumlar oldukça zor. Bu mesajı iletiniz” anonsunu paylaştı.

WAFA, ayrıca İsrail ordusunun Gazze’deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybettiğini bildirdi. (AA)

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