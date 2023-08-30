İsveç’te Kur’an provokasyonlarına karşı dikkat çeken adım

İsveç'te ana muhalefet, Kur'an'a yönelik provokasyonlara karşı yasa değişikliği hazırlığı yapıyor.

Sozcu.com.tr

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İsveç’te ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti’nin Başkanı Magdalena Andersson, ülkede Kur’an-ı Kerim yakılması provokasyonlarının “nefret suçu” teşkil edebileceği yönünde Kamu Düzeni Yasası’nda değişiklik yapılmasını araştırdıklarını söyledi.

Andersson, son günlerde Irak asıllı Salwan Momika’nın İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarının önüne geçmek için başlattıkları çalışmayı basın toplantısıyla duyurdu. Anayasa değişliği olmadan yasal değişiklik yapılmasını değerlendirdiklerini belirten Andersson, “Sosyal Demokrat Parti olarak Kur’an yakma olaylarının halkı kışkırtma ve çirkin davranışlardan dolayı ‘nefret suçu’ teşkil edebileceği yönünde Kamu Düzeni Yasası’nda bir değişiklik yapılabilmesini araştırıyoruz.” dedi.

Danimarka hükümetinin Kur’an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan kanun teklifini meclise sunma kararının İsveç’i uluslararası arenada yalnız bırakacağını vurgulayan Andersson, “Danimarka’daki dini kitaplara hakaret yasağı birkaç ay içinde yürürlüğe girecek, İsveç dünyada yalnız kalacak ve teröristlerin ana hedefi olacak. Bu nedenle Kamu Düzeni Yasası’ndaki değişikliğin gelecek yıla kadar hazır olması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, 25 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan kanun teklifini yakın zamanda sunacaklarını açıklamıştı. Hummelgaard, kutsal kitaplara saldırıların tek amacının “nefret yaratmak ve nifak tohumları ekmek” olduğunu, söz konusu kanun teklifinin, halihazırda ülke bayraklarının yakılmasını yasaklayan kanunla birleştirileceğini duyurmuştu. (AA)