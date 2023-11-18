Justin Trudeau hakkında kovuşturma talebi

Uluslararası Filistinliler Adalet Merkezi, Kanada hükümetine, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle Başbakan Justin Trudeau ve Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin de dahil olduğu hükümet yetkilileri hakkında kovuşturma başlatması çağrısında bulundu.

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Uluslararası Filistinliler Adalet Merkezi’nin (ICJP) resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezin Kanada’daki hukuk çalışma grubu, Kanada hükümetine bir bildiri sundu.

Bildiride, İsrail’in işlediği savaş suçlarına yardım ve yataklık ettiklerine dair kanıt bulunması halinde Trudeau ve Joly’nin dahil olduğu hükümet yetkililerinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) yargılanabilecekleri uyarısında bulunuldu.

“TÜM BUNLARA RAĞMEN DESTEK SÜRÜYOR”

İsrail’in insani yardım ve güvenli geçişin engellenmesi, ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalanması ve 1,5 milyon insanın zorla yerinden edilmesi yoluyla etnik temizlik yaptığı vurgulanan bildiride, “tüm bunlara rağmen Kanada hükümetinin İsrail’e olan kararlı desteği”ni sürdürdüğü belirtildi.

“MİLYONLARCA DOLAR GÖNDERİLDİ”

Bildiride, Kanada’nın İsrail ordusuna silah ihracatını durdurmayı reddettiği, bazı Kanadalı kuruluşların da İsrail ordusuna yasa dışı olarak milyonlarca dolar gönderdiği ifade edildi.

“SON VERİN”

Kanada’nın İsrail’e tüm silah ihracat izinleri iptal etmesi ve bazı Kanadalı kuruluşların İsrail ordusuna gönderdiği bağışları engellemesi gerektiği kaydedilen bildiride, Kanada’ya “İsrail ile savaş suçu ortaklığı”na son verme çağrısı yapıldı.

Bildiride, Kanadalı yetkililerin davranışlarıyla ilgili kanıt toplamaya devam edildiği vurgulanarak, “savaş suçlarına yardım ve yataklık etmekten sorumlu” olanların Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde hesap vermelerini sağlamak için tüm uygun eylem yollarının takip edileceği kaydedildi.

Söz konusu bildirinin, insan hakları, uluslararası hukuk, barış ve dış politika üzerine çalışan çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluş tarafından desteklendiği belirtildi. (AA)