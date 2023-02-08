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Kan donduran görüntü: Ölmüş kızları ve eşinin yanında kurtarılmayı bekledi

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor... Bölgede yaşananları anbean aktaran uluslararası haber ajanslarının paylaştığı fotoğraf ve fotoğrafın arkasındaki hikaye ise kan dondurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:57 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kan donduran görüntü: Ölmüş kızları ve eşinin yanında kurtarılmayı bekledi

Kahramanmaraş’ta arka arkaya meydana gelen depremlerin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın abonelerine servis ettiği fotoğraflar uluslararası kamuoyunda büyük bir üzüntü yarattı…

Ailesiyle enkaz altında kalan adamın görüntüleri yürekleri dağladı.

Hatay’da çekildiği öğrenilen fotoğraflarda enkaz altında kalan Abdülalim Muaini isimli adamın kurtarılma görüntüleri paylaşıldı.

Enkazdan çıkarılan adama görevliler müdahale etti.

Reuters muhabiri Ümit Bektaş’ın çektiği fotoğraflarda ise Muaini’nin enkaz altında kızları ve eşi ile depreme yakalandığı ve enkaz altında kaldığı görülüyor.

Kurtarıldıktan bir süre sonra kendine gelen adam eşi ve kızının battaniyeye sarılmış cansız bedenlerinin yanına gitti.

Fotoğraflarda bir gözü şişmiş olan Muaini yardım isterken görülürken yanında kızları ve eşinin de cansız bedeni yer alıyor.

Enkaz altında kalan adamın kurtarılma anları yürekleri dağladı.

Kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarıldıktan sonra serum ile tedavi edilen Muaini’nin kendisine geldikten sonra ise eşi ve kızının cansız bedenlerinin yanına gittiği görülüyor.

Hatay’da enkaz altında kalan Muaini, kızları ve eşinin cansız bedenleri yanında kurtarılmayı bekledi.

Muaini’nin eşi Esra ile kızları Mahsen ve Besira’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Muaini’nin Suriye’de 10 yılı aşkın bir süredir devam eden savaştan kaçtığı ve aslen Humuslu olduğu da öğrenildi.

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