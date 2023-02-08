Kan donduran görüntü: Ölmüş kızları ve eşinin yanında kurtarılmayı bekledi

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor... Bölgede yaşananları anbean aktaran uluslararası haber ajanslarının paylaştığı fotoğraf ve fotoğrafın arkasındaki hikaye ise kan dondurdu.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş’ta arka arkaya meydana gelen depremlerin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın abonelerine servis ettiği fotoğraflar uluslararası kamuoyunda büyük bir üzüntü yarattı…

Hatay’da çekildiği öğrenilen fotoğraflarda enkaz altında kalan Abdülalim Muaini isimli adamın kurtarılma görüntüleri paylaşıldı.

Reuters muhabiri Ümit Bektaş’ın çektiği fotoğraflarda ise Muaini’nin enkaz altında kızları ve eşi ile depreme yakalandığı ve enkaz altında kaldığı görülüyor.

Fotoğraflarda bir gözü şişmiş olan Muaini yardım isterken görülürken yanında kızları ve eşinin de cansız bedeni yer alıyor.

Kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarıldıktan sonra serum ile tedavi edilen Muaini’nin kendisine geldikten sonra ise eşi ve kızının cansız bedenlerinin yanına gittiği görülüyor.

Muaini’nin eşi Esra ile kızları Mahsen ve Besira’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Muaini’nin Suriye’de 10 yılı aşkın bir süredir devam eden savaştan kaçtığı ve aslen Humuslu olduğu da öğrenildi.

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