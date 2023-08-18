Kanada’daki yangında tahliye seferberliği
Kanadalı itfaiyeciler kuzeydeki Yellowknife kentini tahliye etmek için alevlerle yarışıyorlar.
Kanadalı itfaiyeciler, ülkenin kuzeyindeki orman yangını sonrasında Yellowknife kentini boşaltmak için alevlerle yarışırlarken, sert rüzgarlar tahliye çalışmalarını zorlaştırıyor.
İtfaiye ekipleri ve yangın söndürme uçakları ülkenin kuzeybatı bölgesinin başkenti olan ve 20.000 kişinin yaşadığı Yellowknife’ın tamamen tahliye edilmesine neden olan geniş çaplı orman yangınını söndürmeye çalışıyor.
Yetkililer, yaklaşık 10 tahliye uçağının neredeyse 1500 kişiyi dün kentten çıkardığını, bugün de yaklaşık 22 uçuşun yapılacağını belirtirken çok sayıda insanın kara yoluyla kenti terk ettiğini açıkladılar.
Kanada’da 1000’den fazla yangın sürerken, bunların 265’i Kuzeybatı Toprakları’nda. (Reuters)