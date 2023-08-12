Kaybolan itfaiyeciyi domuzlar yemiş

Yunanistan’da 22 Temmuz tarihinde başlayan ve üç hafta süren yangınlarda kaybolan itfaiyeciyi domuzların yediği ortay çıktı. İtfaiye erinin cenazesine ulaşıldı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'da 20 Temmuz tarihinde başlayan ve üç hafta süren orman yangınlarının Evia ili sınırları içerisinde yangına müdahale ederken 22 Temmuz tarihinde kaybolan itfaiye eri 55 yaşındaki Apostolos Kastanas’ın bulunması için tüm polis ve itfaiye ekipleri seferber olmuştu.

DOMUZLAR YEMİŞ, KIYFAFETLERİ KALMIŞ

Kastanas'ın cenazesi bu sabah saatlerinde Lefkada yakınlarındaki Amfithe Köyü’ndeki ormanlık alanda çobanlar tarafından bulundu.

Köy Meclis Başkanı Barotas yaptığı açıklamada, “Hemen olay yerine gittik ve kıyafetlerinden Kastanas'ın olduğunu tespit ettik. Ancak domuzlar yemişti, köyde hepimiz büyük bir şoktayız” dedi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Kastanas'ın cenazesi otopsi için Evime ili Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis kaynakları ilk incelemelerin itfaiye ait Kastanas'a ait oldğu yönünde olduğunu ancak yinede DNA testi yapılacağını duyurdu.

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