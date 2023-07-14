Kaynaklar konuştu: Bir ülke ile daha normalleşme adımı atıldı

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması batı ülkeleri arasında memnuniyet yaratırken, Kanada-Türkiye ilişkileri ile ilgili dikkat çekici bir gelişme meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Bu hafta Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması sonrasında oluşan bahar havası devam ediyor…

Bir süredir ilişkilerin gergin olduğu Türkiye-Kanada hattından dikkat çekici açıklamalar geldi… İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar, Kanada’nın Türkiye’ye uyguladığı yaptırımı kaldırma konusunda bir adım attığını söyledi.

Ajansa konuşan kaynaklar, Kanada’nın Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinden sonra Türkiye ile bazı drone parçalarının satışı için uygulanan kontroller için görüşmelere devam etme kararı aldığını söyledi. Bu hamlenin, Türkiye’nin İsveç kararı sonrasında geldiğine dikkat çekildi.

İsmini açıklamayan kaynakların konuştuğu Reuters, “Türkiye savunma endüstrisi için önemli bir hamle olma potansiyeli olan gelişmede NATO üyesi Kanada, optik malzemeler de dahil olmak üzere drone parçalarının satışına uygulanan engelin kaldırılması için yeniden görüşmeyi kabul etti” ifadesine yer verdi.

2020 YILINDA SATIŞ YASAĞI GELMİŞTİ

Kanada, 2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmada, bu ekipmanların Azerbaycan tarafından kullanılmasından sonra bu malzemelerin satışına yasak getirmişti.

Kanada’nın ihracat kontrolünün devam edeceği belirtilirken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun ofisi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Başbakan İsveç’in NATO üyeliğini Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere NATO partnerleriyle görüştü. Kanada, NATO müttefikleri arasında herhangi bir yaptırım olmaması gerektiği prensibine bağlı” ifadesi de kullanıldı.

“ALINAN KARARLARIN SONUÇLARINI İZLEYECEĞİZ”

Zirveden önce Türkiye’nin ABD’den F-16 satışı için onay beklediğini ve Kanada’nın ihracat kontrollerinin de kaldırılmasını gündemine aldığı belirtilirken bir Türk yetkili de, “Vilnius Zirvesi’nde bazı ilerlemeler oldu. Fakat bu zirvede alınan kararların ve müzakerelerin sonuçlarını takip edeceğiz” dedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Erdoğan’ın AB’den de bazı atılımlar beklediğini söylerken, güncellenmiş ve gümrük birliği ve vizesiz seyahat gibi gelişmeler talep ettiğini hatırlatırken, Avrupalı bir diplomat da açıklama yaptı.

İsmini açıklamayan diplomat, “Erdoğan, İsveç’in üyeliğini bekleterek elde edebileceklerini maksimize etti. Geçmişte de gördük ki o elindeki kaldıraçları kullanmayı seviyor” yorumunu yaptı.

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