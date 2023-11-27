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Korkutan anlar! Uçak pistten çıktı

Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. 

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Korkutan anlar! Uçak pistten çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden İstanbul’a gelen Mavi Gök firmasına ait Cessna tipi TC-ART saat 11.20’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçak iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pisten çıkarak yeşil alana çıktı.

Kaza sonrası uçakta bulunan iki pilot kazayı yara almadan atlatırken, yeşil alana çıkan uçak ekipler tarafından kurtarıldı.

Uçağı kurtarma çalışmaları sırasında pist hava trafiğine kapatıldı. (DHA)

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