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Korkutan görüntü: Gökten ölü kuş düşüyor

İngiltere'de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük endişe yarattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:30 - 04 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Korkutan görüntü: Gökten ölü kuş düşüyor

İngiltere’nin Güney Derbyshire bölgesindeki Swandlincote bölgesinde çekilen görüntüler endişe yarattı…

İngiltere’nin doğal güzelliklerinden biri olarak tanınan bölgede doğa aktivistleri ve yetkililer son dönemde çok sayıda kuşun gökten düşerek öldüğünü açıkladı.

Linjoy Doğal Yaşam Kurtarma Derneği’nde görevli bilim insanları ve uzmanlar son dönemde bölgede çok sayıda kuşun ölü bulunduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda martıların öldüğü belirtildi.

Yetkililer bölgede kuş gribinin hızla yayıldığını açıkladı.

Yetkililer olası bir kuş gribiyle karşı karşıya olunduğunu belirtirken çevre aktivistleri, “Gökyüzünden martıların düştüğüne dair çok sayıda ihbar ve bilgi geliyor. Bir süredir biz de bölgeyi takip ediyoruz” dedi.

Yetkililer, “Maalesef kuş gribinin bölgede etkisini artırdığını görüyoruz. Son 5 günde en az 38 ölü kuş bulundu” ifadesini kullandı. Yetkililer kuşların bölgeye düştüğünü ve diğer kuşların dinlenme bölgesinin yakınında virüsün yayıldığını belirtti.

Açıklamada, “Bölgedeki diğer memeliler de hastalıklı kuşları yiyerek virüsü yayıyor” denildi.

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