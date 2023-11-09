Kritik görüşme sonrasında çarpıcı yorum: Biden’a Erdoğan çağrısı

İsrail'in Filistin'e sistematik saldırıları devam ederken bu hafta gerçekleşen Fidan-Blinken görüşmesi sonrasında dikkat çekici bir yorum ve çağrı Amerikan medyasından geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg’de genelde Ankara karşıtı yorumlarıyla tanınan Bobby Ghosn, dikkat çekici bir makale yazarak, Gazze’de yaşanan insanlık dramının çözümünün yolunun Türkiye’den geçtiğini duyurdu.

“Gazze’deki krizi çözmenin anahtarı Türkiye” başlıklı yazıda, “Biden, Erdoğan’ı ne kadar erken ararsa o kadar iyi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türk mevkidaşıyla yaptığı iki saatlik görüşme sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kısa açıklaması yaşanan soğukluğu gizleyemiyor. Blinken, İsrail-Hamas savaşında çözüm bulmak için çıktığı Orta Doğu turunda birçok kez parmak sallanmasına maruz kaldı. Fakat Hakan Fidan’dan aldığı parmak sallama en serti oldu” yorumu yapıldı.

Blinken’ın Fidan ile görüşme öncesinde tokalaşırken Fidan’ı öpmeye çalışması fakat Fidan’ın bunu engellemesi uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Blinken ile görüşmemesinin de dikkat çekici olduğu belirtilirken,

“Fidan’ın azarlaması ve Erdoğan’ın terslemesi hak edilmişti. Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik terörist saldırısı ve İsrail’in yıkıcı misillemesiyle patlak veren krize çözüm bulma telaşındaki Biden yönetimi Türkiye’yi ihmal etti. Türkiye’nin önemli ölçüde yardımını gerektirmeyen bir çözüm olamaz ve ABD, Erdoğan’ı masaya getirmek için yoğun çaba sarf ederek kaybedilen zamanı telafi etmelidir” denildi.

“KÜÇÜK BİR BEDEL”

Ghosn’un kaleme aldığı yazıda, “Bunun için Amerikan Başkanı’nın doğrudan Erdoğan’a başvurması ve kendisinin de azar işitmesi gerekiyorsa, bu on binlerce insanın hayatını ve aralarında Amerikalıların da bulunduğu çok sayıda rehineyi kurtarma şansı için ödenecek küçük bir bedeldir” ifadesi de yer aldı.

Türkiye’nin Orta Doğu ilişkilerinde kritik bir rol üstlendiğinin belirtildiği makalede, “Erdoğan, savaşın iki tarafındaki ülkelerle de resmi olarak diplomatik ilişki geçiren tek lider. Bu krizdeki iki önemli oyuncudan biri olan Katar Hamas liderlerine ev sahipliği yapıyor ama İsrail ile resmi ilişkisi yok, öte yandan Mısır’ın İsrail’le diplomatik bağı var fakat Hamas’la iletişimi yok” hatırlatması da yapıldı.

ABD’nin ateşkes çağrıları için Mısır, Katar ve diğer Arap ülkelerinden yardım istediğini ve Türkiye’yi uzakta tuttuğuna dikkat çeken Ghosn, “Biden olaydan hemen sonra Erdoğan’ı aramadı ve Blinken’ın ilk ziyaret turunda Ankara şüpheli bir biçimde yoktu. Peki Biden’ın Erdoğan’la ilişkisini yeniden başlatması için çok mu geç? Pek değil. Erdoğan, krizin çözümüyle ilgili tartışmalara dahil olmak için çok istekli” dedi.

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