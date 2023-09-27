Küresel Organize Suç Endeksi’nde Türkiye için korkutan sonuç

Her yıl hazırlanan Küresel Organize Suçlar Raporu'nun 2023 yılı edisyonu yayınlandı. Raporda, Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve detayları endişe yarattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi isimli kurumun yayınladığı Küresel Organize Suç Endeksi 2023 raporunda dikkat çekici veriler paylaşıldı…

Türkiye, listede Dünya sıralamasında 12’nci sıradan 14’üncü sıraya düştü fakat skoru daha da kötüye gitti. Türkiye’nin 2023 yılı skoru 7.03 olarak kayıtlara geçerken 2021 yılında ise 6.89’du.

Euronews’teki haberde listenin organize suça ilişkin yayınların incelenerek hazırlandığı belirtildi. Listede 1 en düşük, 10 ise en yüksek puan olarak görülüyor.

EN KÖTÜ DURUMDAKİ ÜLKE MYANMAR

Raporda, Türkiye’nin insan kaçakçılığı konusunda 9 puan aldığı ve bunun en kötü olduğu alanlardan biri olduğu belirtilirken, silah ticareti, eroin ticareti ve mafyavari suç gruplarında ise Türkiye'nin puanı 8,5. İnsan ticareti puanın 8 olması da bunun Türkiye'de ne kadar büyük bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.

Küresel Organize Suç Endeksi'nin zirvesinde ise 8,15 puan ile Myanmar yer alıyor. Ardından Kolombiya ve Meksika geliyor. İran, Türkiye ile aynı puan ile yine 14. Sırada bulunuyor. Rusya ise 6,87 puan ile 19. sırada.

Türkiye Avrupa ülkeleri arasında ise ilk sırada. Organize Suç Endeks skoru en yüksek olan AB ülkesi ise İtalya oldu.

İlginizi Çekebilir Macron'dan skandal açıklama: Açık açık Türkiye'yi eleştirdi

İlginizi Çekebilir Doğumda rezalet: Cerrahi aleti karnında unuttular

İlginizi Çekebilir Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti