Londra’da Gazze eylemine polis müdahalesi
İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek için tren istasyonunda oturma eylemi düzenleyen göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Polis 5 kişiyi gözaltına aldı.
Londra’daki Waterloo tren istasyonunda yerel saatle 16.00’da toplanan göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma sergilemek amacıyla oturma eylemi başlattı.
Filistin bayrakları taşıyan ve “Özgür Filistin”, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganları atan yüzlerce gösterici, Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulundu.
Oturma eylemi sürerken, Filistin yanlısı göstericilerin etrafını çevreleyen İngiliz polisi, ellerinde tren istasyonunda eylem yapmanın yasa dışı olduğunu belirten bildiriler dağıtarak göstericilerin istasyondan ayrılmasını talep etti.
Polis, oturma eyleminin sonlandırılması talebini reddeden Filistin yanlısı gruba müdahalede bulundu ve arbede çıktı.
İZDİHAM YAŞANDI
İngiliz polisi, eylem sırasında 5 kişiyi gözaltına aldı. Bazı göstericilerin gözaltına alınırken yerlerde sürüklendiği görüldü.
Oturma eyleminin sona ermesinin ardından polis, göstericilerin etrafını çevreleyerek, tren istasyonundan çıkarmaya çalıştığı sırada da izdiham yaşandı.
Polisin müdahalesi sırasında yaşanan izdihamda bazı göstericilerin yere düştüğü, nefes almakta zorlandığı gözlemlendi.
Göstericiler, polise “Polis savaş suçlularını koruyor”, “Utanın”, “Faşist polis” sloganları attı.
Polisin göstericileri tren istasyonunun dışına çıkarmasının ardından bir süre daha istasyonun etrafında bekleyen göstericiler, sloganlar atarak olay yerinden ayrıldı. (AA)