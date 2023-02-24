Macar liderden NATO yorumu: Türkiye’nin itirazları sürerse…

Türkiye dışında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini henüz kabul etmeyen askeri ittifakın tek üyesi Macaristan’dan süreçle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine itirazları devam ederse askeri ittifakın genişleme planlarının başarısız olabileceğini söyledi.

Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında ittifaka üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'ya onay verdi. Macaristan'ın da Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini mart başında oylayacağı açıklandı.

Türkiye ise özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler ve Kur'an yakma provokasyonu sonrası İsveç'in üyeliğine kapıları kapamıştı.

Devlet radyosuna konuşan Orban, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesiyle ilgili endişelerine kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kurucusu olduğu milliyetçi Fidesz partisi içinde de NATO'nun genişlemesine karşı çıkanlar olduğunu kaydeden Orban, kendisininse İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılmasından yana olduğunu söyledi. Orban konunun daha fazla tartışılması gerektiğini ifade etti.

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