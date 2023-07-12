Manson Tarikatı’ndan Leslie Van Houten 53 yıl sonra serbest bırakıldı

Charles Manson'ın müritlerinden Leslie Van Houten, 53 yıl sonra serbest bırakıldı. Van Houten, Manson Ailesi ile beraber seri cinayetler işlemekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sozcu.com.tr

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Polonyalı yönetmen Roman Polanski’nin hamile eşi Sharon Tate’inde bulunduğu 9 cinayetten yargılanan ünlü seri katil Charles Manson’ın “ailem” dediği tarikatta yer alan 73 yaşındaki Leslie Van Houten, 53 yıl sonra tahliye oldu.

Van Houten, Manson Ailesi ile birlikte 10 Ağustos 1969’da Leno LaBianca ve eşi Rosemary’nin Los Angeles’taki evine baskın düzenlediğinde 19 yaşındaydı. Bir önceki gece Sharon Tate’i öldüren tarikat üyeleri, bu defa da LaBiancaları defalarca bıçaklayarak canice öldürdüler.

VALİ KARARA TEPKİLİ

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Van Houten’ın California Islah ve Rehabilitasyon Departmanı, salı günü hapishaneden şartlı tahliye gözetimi için serbest bırakıldığını söyledi.

Van Houten’in avukatı Nancy Tetreault, sabah erkenden hapishaneden çıktığını ve geçici konuta götürüldüğünü söyledi.

Kararın, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un Van Houten’a şartlı tahliye verilmesine karar veren bir eyalet temyiz mahkemesine karşı çıkmayacağını açıklamasından günler sonra gelmesi dikkat çekti.

Newsom’un ofisi, “Manson tarikatının bu vahşi cinayetleri işlemesinin üzerinden 50 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, kurbanların aileleri bunun etkisini hâlâ hissediyor” diyerek kararın hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Van Houten, 2016’dan bu yana beş kez şartlı tahliye için tavsiye edilmişti ancak Newsom, kurulu bozmuş ve Van Houten’ın serbest bırakılmasını reddetmişti. Kurul, Van Houten’in olağanüstü rehabilitasyon çabaları gösterdiğini söylemişti.

CİNAYETLERİ İŞLEDİKTEN SONRA EVDEN YİYECEK ÇALMIŞ

Van Houten’ı destekleyenler, Van Houten’ın 2017’de 83 yaşında ölen Manson’un büyüsü altında olduğunu ve merhamet gösterilmesi gerektiğini savunuyordu. Ancak şartlı tahliye duruşmalarında cinayetin kanlı detayları ortaya çıkarken, eleştirmenler hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçirmesi gerektiğini söylemişti.

Duruşmalarda Van Houten, cinayet gecesini anlatırken; Rosemary LaBianca’yı bıçaklamadan önce başını yastıkla kapattığını itiraf etmişti. 2002’deki bir duruşmada Van Houten, Rosemary’i karnından 12 ila 16 kez bıçakladığını kabul etmişti.

Van Houten, delilleri ortadan kaldırmak amacıyla evden parmak izlerini sildiğini ve hatta cinayetlerden sonra yiyecek çaldığını da söylemişti: “Çıkarken buzdolabının önünde durduk; peynir ve çikolatalı süt aldık.”

MANSON TARİKATI VE CHARLES MANSON

Özellikle sinema dünyasının önde gelen isimlerinden Roman Polanski’nin karısı Sharon Tate’i öldürerek dikkat çeken Manson, aslında hiçbir zaman birini öldürmedi. Mason’ın yerine “ailem” diye adlandırdığı ve Leslie Van Houten gibi daha çok genç kadınlardan oluşan tarikatı cinayetleri gerçekleştirdi.

Evsizlerden ve uyuşturucu bağımlılarından oluşan ailesiyle beraber Manson’ın bir Volkswagen minibüsünde yaşadığı belirtiliyor.

Dünyanın dikkatini çeken ilk cinayetleri ise Sharon Tate cinayeti oluyor. Roman Polanski’nin eşi, oyuncu Sharon Tate’in de bulunduğu katliamda, Manson Tarikatı 5 kişiyi canice öldürdü.

8.5 aylık hamile olan Sharon Tate tam 16 yerinden bıçaklanmış ve ölmüş bebeği de karnından dışarı çıkartılmış. Beverly Hills’deki evinde öldürülen Sharon Tate’in yanında akşam yemeği için çağırdığı arkadaşları Jay Sebring, Abigail Folger ve Voytek Frykowski de vardı.

Ertesi gün evin hizmetlisi gördüğü manzara karşısında şoke olmuş. Her yer kıpkırmızı kana bulanmış ve ayrıca duvarda daha sonra Sharon Tate’in kanıyla yazıldığı anlaşılan “Domuz” sözcüğü dikkat çekiyormuş.

Sharon Tate cinayetinin hemen ardından tarikat yeni bir cinayet daha işledi. Leno ve Rosemary LaBianca çifti tarikat üyelerinin kurbanı oldu. Ancak tarikatın bir üyesi, hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra hapishanede Tate ve LaBianca cinayetlerini işlediklerini söyleyince tarikat yakalanmıştı.

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