Miçotakis, kritik görüşme sonrasında Erdoğan hakkında yorum yaptı

Geçen ay New York'ta gerçekleşen Erdoğan-Miçotakis görüşmesi sonrasında Yunanistan'ın Başbakanı'ndan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Atina hattında geçen ay kritik bir eşikten geçildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında bazı açıklamalarda bulunan Miçotakis, Yunan medyasına konuştu.

Miçotakis, “Erdoğan ile görüşme kimyaların uyuşması açısından iyi oldu. Ben 2019 yılından bugüne kadar aynı pozisyondayım, ben sabitim. Size bu görüşmenin kişisel kimya için iyi olduğunu söylemem gerek. Ben naif değilim. Türkiye Cumhurbaşkanı geçmişte değişim geçirdi. Ben bunun yeniden olacağına inanmıyorum ve ummuyorum” ifadesini kullandı.

“BAZI KONULARDA ANLAŞMA SAĞLADIK”

Yunanistan Başbakanı, “Şu ana kadar bazı konularda anlaşma sağladık, bunları açıkça söyleyebilirim. Gerilimin azaltılması, savaş uçakların sınırlara yakın bölgelerde uçuş yapması ki bu bizim asla kabul etmediğimiz bir şey. Bunları gördük ve birkaç aydır da devam ediyor” dedi.

Miçotakis geçen yıl New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Türk vatandaşlarına seslendiğini de hatırlatarak, “Ben o zaman doğrudan Türk vatandaşlarına konuşmuş ve onların düşmanı olmadığımı ve Türkiye’ye yönelik işgalci bir yaklaşımım olmadığını ve bir tehdit olmadığımı söylemiştim. Mantığın öne çıktığını görmek memnun ediyor beni” yorumunu yaptı.

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