Nepal’deki depremde ölü sayısı artıyor

Nepal'de Jajarkot'un batı bölgesinde meydana gelen depremde en az 128 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, Yeni Delhi'ye kadar uzanan binaların çöktüğünü söyledi.

Sozcu.com.tr

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Yetkililer, merkez üssü, Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde, merkez üssü yakınındaki dağlık bölgeyle temas kurulamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından korkuyordu.

Jajarkot bölgesi yetkilisi Harish Chandra Sharma, Reuters’a telefonla yaptığı açıklamada, “Yaralıların sayısı yüzlerce olabilir ve ölümler de artabilir” dedi.

Polis sözcüsü Kuber Kadayat, Karnali vilayetindeki Jajarkot’ta 92, komşu Rukum Batı ilçesinde ise 36 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Başbakanlıktan bir yetkili ise Rukum West’te en az 85, Jajarkot’ta ise 55 kişinin yaralandığını belirtirken, Sharma yalnızca Jajarkot’taki hastanelerde en az 50 kişinin bulunduğunu söyledi.

Sharma, “Birçok ev çöktü, diğerlerinde de çatlaklar oluştu. Binlerce sakin bütün geceyi soğuk ve açık arazilerde geçirdi çünkü artçı şoklar vurduğunda çatlak evlere giremeyecek kadar korktular” dedi.

Dağlık bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin köylülerle birlikte, çöken evlerden cansız bedenleri ve yaralıları çıkardığını dile getiren yetkililer, toprak kayması dolayısıyla yolların kapalı olduğunu ve bazı köylere ulaşılamadığını vurguladı.

Yetkililer, sabah saatlerinde ölü sayısının artmasının beklendiğine işaret ederek, çok sayıda köyle iletişimin kesildiğini kaydetti.

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak ölçtü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,6 olarak ölçmüştü.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Facebook’ta yaptığı paylaşımda, depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirmişti.

Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan’ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi’nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtmişti.

Deprem, yaklaşık 9 bin kişinin öldüğü 2015 yılından bu yana en ölümcül deprem oldu. O dönemde bütün kasabalar, asırlık tapınaklar ve diğer tarihi yerler enkaz haline gelmiş, bir milyondan fazla ev yıkılmıştı. (AA, REUTERS)

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