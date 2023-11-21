Netanyahu’dan esir takası açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşmasında ilerlemeler olduğunu, yakında güzel haberler almayı umut ettiklerini söyledi. Anlaşmanın akşam saatlerinde toplanacak kabinenin ardından açıklanması bekleniyor.

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Askerleri ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile yapılması planlanan esir takası hakkında açıklama yaptı.

Netanyahu, esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu söyledi ve “Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz” dedi.

Netanyahu’nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam önce Savaş Kabinesi’ni daha sonra da Güvenlik Kabinesi’ni toplayacağı bildirildi.

İsrail kabinesinin bu akşam yerel saatle 20.00’de toplanacağı belirtildi.

İsrail basını, Toplantıda kabinenin İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası anlaşmasını onaylayacağı ifade etti.

KATAR: İNSANİ ARA YAKIN

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin aracılığında yürütülen müzakerelerde, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesinin yakın olduğunu söyledi.

Ensari, Katar’ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden oldukça iyimser olduklarını belirtti.

Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin müzakerelerin son aşamaya ulaştığına işaret eden Ensari, “Anlaşmaya varma hususunda bugüne kadar bulunduğumuz en yakın noktadayız” dedi.

“İŞ KATAR’DA”

Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Artık iş Katar’da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak” ifadelerini kullanmıştı. Rişk, anlaşma gereğince yardımların girmesi ve her iki taraftan kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasından söz edildiğini aktarmıştı.

ANLAŞMA NASIL OLACAK?

Bugün Reuters'a konuşan bir kaynak, “Anlaşma, çatışmalara birkaç günlük ara verilmesini, Hamas'ın 50 civarında sivil rehineyi serbest bırakmasını ve Filistinli kadın ve çocukların İsrail hapishanelerinden salınmasını öngörüyor” demişti. (AA-REUTERS)