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Netanyahu’nun konutu önünde eylem

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki resmi konutunun önünde protesto edildi.

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Netanyahu’nun konutu önünde eylem

Batı Kudüs’teki Gazze Caddesi yakınlarında toplanan yaklaşık bin İsrailli, ellerinde Binyamin Netanyahu hükümetini başarısız olmakla suçlayan döviz ve karikatürler taşıyarak, İsrail Başbakanı’na istifa etme çağrısında bulundu.

Göstericilerin ilerlemesini engellemek için bölgede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, Gazze Caddesi’ne çıkan yolları demir bariyerlerle kapattı.

Polis bariyerlerinin önünde Başbakan Netanyahu için “suçlu, suçlu” sloganları atan göstericiler, Netanyahu'nun akıttığı kanı temsilen caddeye kırmızı boya döktü. (AA)


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