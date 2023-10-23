Pakistan yargısında eski başbakana resmi suçlama
Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ı resmen "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçladı.
Pakistan’da mahkeme, eski Başbakan İmran Han ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi, resmi olarak Devlet Sırları Yasası’nı ihlal etmekle suçladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kureyşi ile Han'ın yargılandığı davanın duruşması, tutuklu bulundukları Ravalpindi'deki Adiala Cezaevi'nde yapıldı.
Özel Mahkeme Hakimi Abul Hasnat Zülkarneyn, “devlet sırlarını ifşa etmekten” yargılanan eski Başbakan Han ile eski Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi, Devlet Sırları Yasası kapsamında resmi olarak suçladı.
Han ile Kureyşi ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.
AĞUSTOSTA TUTUKLANMIŞTI
İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos’ta polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.
Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos’ta ertelenerek eski Başbakan’ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos’ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine “devlet sırlarını ifşa etmekle” suçlanan Han’ın tutukluluk süresini uzatmıştı.
Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos’ta İslamabad’daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasası’nı ihlal etmekten dava açmıştı. (AA)