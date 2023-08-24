‘Prigojin’in ölümü Rusya’da iç karışıklığa yol açabilir’

Wagner lideri Prigojin'in ölüm haberi, aylardır Rus işgali olan Ukrayna'da da büyük ses getirdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in ölümünün Rusya’da iç karışıklığa yol açabileceğini söyledi.

Resmi Telegram hesabından son gelişmeleri değerlendiren Geraşenko, “Wagner yöneticileri, Yevgeniy Prigojin ve Zaporijya bölgesinin sözde lideri Dimitri Utkin’in ölümlerini doğruladı. Prigojin’in uçağının düşmesi, uçakta olup olmadığına ve emri kimin verdiğine (Putin ya da onun adına) bakılmaksızın, Rusya’da ciddi bir iç krize yol açabilir” dedi.

Rusya’da düşen uçağın son anlarında yükselip alçaldığı tespit edildi

Bu arada uçuş takip sitesi Flightradar24’ün verilerine göre, uydu konumlama sistemi ADB-S ve seyrüsefer takip sistemi MLAT aracılığıyla alınan sinyallerden, özel jette kalkıştan sonra irtifa değişimleri tespit edildi.

Alınan ilk veriye göre 28 bin fit seyir yüksekliğine doğru tırmanan uçak, bir süre bu irtifada seyrettikten sonra 30 bin 100 fite yükseldi, kısa süre sonra 27 bin 500 fite indi. Daha sonra tekrar 29 bin 300 fite yükselen ve bir kez daha dengeli seyreden özel jet, ilk veriden 34 dakika sonra 19 bin 725 fite kadar alçaldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver’de düşen özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de aralarında bulunduğu 10 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor. (AA)

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