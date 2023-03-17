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Putin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rus lider Putin hakkında (Ukrayna'daki) savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

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Putin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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