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Putin’in sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken istihbarat iddiası: Görüntüler endişe verici

Danimarka İstihbarat Servisi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in hastalığının ilerlediğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:06 - 04 Ocak 2023 Güncellenme:
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Putin’in sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken istihbarat iddiası: Görüntüler endişe verici

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumu ile ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.

Danimarka İstihbarat Servisi Putin’in sağlık durumunun kötü olduğunu ve kanser tedavisine devam ettiğini dile getirdi. Danimarka İstihbarat Servisi’nden bir yetkili Putin’in sağlık durumuyla ilgili konuştu. Sadece isminin Joakim olduğunu söyleyen Danimarkalı bir istihbarat yetkilisi Putin’in fotoğraflarına dikkat çekti.

Danimarkalı yetkili Putin’in sürekli eliyle bir yerleri sıktığını söyledi.

Putin’in kronik ağrı çektiğini söyleyen Joakim, “Putin’in çekilen fotoğraflarda sürekli masalara ya da koltuk kollarına sıkıca tutunmasının sebebi belli. Çünkü sürekli ağrı çekiyor” dedi.

Putin’in yaptığı görüşmelerde masayı sıkı sıkı tuttuğu görülüyor.

Alman medya kuruluşu Berlingske’ye konuşan Danimarkalı yetkili, ” Putin bbir süredir kronik ağrı içerisinde. Bu sebeple oturduğunda sürekli bir yerleri sıkıyor, acıyı azaltmak için böyle yapıyor” dedi.

Putin’in fotoğraflarında masa ve koltuk kollarını sıkı sıkıya tuttuğu belirtildi.

Joakim, Putin’in hormon tedavisi görmüş olabileceğini öne sürdü.

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