Putin’in sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken istihbarat iddiası: Görüntüler endişe verici

Danimarka İstihbarat Servisi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in hastalığının ilerlediğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumu ile ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.

Danimarka İstihbarat Servisi Putin’in sağlık durumunun kötü olduğunu ve kanser tedavisine devam ettiğini dile getirdi. Danimarka İstihbarat Servisi’nden bir yetkili Putin’in sağlık durumuyla ilgili konuştu. Sadece isminin Joakim olduğunu söyleyen Danimarkalı bir istihbarat yetkilisi Putin’in fotoğraflarına dikkat çekti.

Putin’in kronik ağrı çektiğini söyleyen Joakim, “Putin’in çekilen fotoğraflarda sürekli masalara ya da koltuk kollarına sıkıca tutunmasının sebebi belli. Çünkü sürekli ağrı çekiyor” dedi.

Alman medya kuruluşu Berlingske’ye konuşan Danimarkalı yetkili, ” Putin bbir süredir kronik ağrı içerisinde. Bu sebeple oturduğunda sürekli bir yerleri sıkıyor, acıyı azaltmak için böyle yapıyor” dedi.

Joakim, Putin’in hormon tedavisi görmüş olabileceğini öne sürdü.

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