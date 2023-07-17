Putin’in yeni planı ortaya çıktı: Wagner askerlerini AB sınırına yolluyor

Geçen ay Moskova yönetimine isyan bayrağını açan paralı asker grubu Wagner ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken cephede Moskova adına yer alan fakat geçen ay Putin’e başkaldıran paralı asker grubu Wagner ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Rus siyasetçi Andrey Kartapolov, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geçen ay kısa soluklu bir isyan başlatan Wagner askerleri ile ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir planı olduğunu duyurdu.

“YUMUŞAK KARINDAN VURACAK”

Kartapolov, Putin’in taraf değiştiren Wagner askerlerini Polonya ve Litvanya sınırına sürmeyi planladığını öne sürdü. NATO’nun Baltık bölgesinden üyeleri olan Polonya ve Litvanya’ya olası bir saldırı hazırlığı içerisinde olunduğunu iddia edilirken Polonya istihbarat birimleri de bölgede kontrollerin aynı şekilde devam ettiğini duyurdu.

NATO ve Rusya için stratejik bir öneme sahip olan bölgede kaç Wagner’in Belarus’a gideceğinin Polonyalı yetkililer tarafından takip edildiği aktarıldı. Bu bölgenin NATO’nun yumuşak karnı olduğu ve Rusya’nın burayı vurmayı planladığı belirtildi.

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