Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir insanlık krizinin yaşandığı Gazze'den tahliye için Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı açıldı.

Sozcu.com.tr

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Gazze’de İsrail kontrolünde olmayan tek çıkış noktası olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı bugün yeniden açıldı.

Sınırın, Katar’ın arabuluculuğunda İsrail, Hamas ve Mısır arasında yapılan anlaşmayla sınırlı olarak açıldığı belirtildi.

Kaynaklar, ABD’nin de koordinasyonunu üstleneceği süreçte Gazze’deki ağır yaralıların ve yabancıların tahliye edileceğini bildirdi. Sınırın ne süreyle açık kalacağı konusunda bilgi verilmedi.

YAKIT GİREMİYOR

Öte yandan Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi’ne giriş yapan insani yardım malzemeleri yüklü 59 kamyonun teslim alındığını duyurdu.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Kızılay ekipleri bugün Refah Sınır Kapısı’ndan insani yardım yüklü 59 kamyonu teslim aldı. Bu kamyonlardan 4’ü Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne, 55’i ise Mısır Kızılayı’ndan Filistin Kızılayı’na teslim edildi. Kamyonlarda gıda, ilaç, yardım malzemesi ve tıbbi malzeme bulunmaktadır. Şu ana kadar teslim alınan kamyonların toplam sayısı 217’ye ulaşırken, şu ana kadar yakıt girişine izin verilmedi” denildi.

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