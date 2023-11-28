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Reuters 2023’ü bu fotoğraflarla özetledi: Türkiye’de gündem korkunç deprem ve seçimler oldu

Dünyanın sayılı haber ajanslarından Reuters, 2023'ün en akılda kalıcı olaylarını, "ikonik" fotoğraflarla özetledi. Türkiye'den de çok sayıda fotoğraf yer alırken ağırlıklı olarak 6 Şubat'ta yaşanan korkunç deprem ve seçimler öne çıktı.

Sozcu.com.tr
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Reuters 2023’ü bu fotoğraflarla özetledi: Türkiye’de gündem korkunç deprem ve seçimler oldu

2023 uluslararası kamuoyunun gündemine iki büyük savaş ile oturdu… Bunlardan birincisi Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş olurken diğeri ise Ekim ayında başlayan ve halen Gazze’de yaşama büyük darbe vuran İsrail-Hamas savaşı.

Reuters muhabiri Umit Bektaş’ın Hatay’da çekilen fotoğrafta enkaz altındaki Abdulalim Muaini eşi Esra’nın yanında kurtarılmayı beklerken görülüyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, 2023’ün özetini fotoğraflarla ortaya koyarken, kapsamlı bir dosya hazırladı. Dünyanın farklı bölgelerinden çarpıcı fotoğraflarla, o fotoğrafların öyküsünü paylaşan Reuters, Türkiye’den de bazı “ikonik” fotoğraflara yer verdi.

Reuters muhabiri Sertaç Kayar’ın 6 Şubat’ta Diyarbakır’da çektiği fotoğrafta, enkaz altından kurtarılan bir kız çocuğu ve kurtarma ekibinin sevinci gözler önüne seriliyor.

Şubat ayında Türkiye’yi sarsan deprem felaketlerinin ardından yaşananları anbean aktaran Reuters, 7.8 şiddetindeki deprem felaketinden 4 fotoğrafı dosyada kullandı.

Reuters’ın “yılın fotoğrafları” listesindeki b ir diğer fotoğraf ise İstanbul’da çekildi… Mayıs ayında yapılan seçimlerden sonra çekilen fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazandığının açıklanmasından sonra seçmenin AKP’nin İstanbul merkez binası önündeki kutlaması gözüküyor.

54 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ve binlerce insanın evsiz kaldığı ve çok sayıda evin yıkıldığı deprem felaketinden sonra çekilen fotoğraflarda durumun boyutu gözler önüne seriliyor.

Ailesi İskenderun’daki depremden sonra taşınan 6 yaşındaki Mehmet Doğru Çankaya’daki mezarlıkta tabutların içinde oynarken görüntülendi.

Reuters’ın “yılın fotoğrafları” dosyasında yayınladığı ve Türkiye’de çekilen bir diğer fotoğraf ise İstanbul’dan… Türkiye gündemini meşgul eden en büyük konulardan biri olan Mayıs ayındaki seçimlerden sonra çekilen fotoğrafta, seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazandığının açıklanmasından sonraki sevinci görülüyor.

AKP’nin İstanbul’daki merkez binası önünde çekilen fotoğrafta seçmenlerin bayraklar ve meşaleler ile kutlama yaptığı görülüyor.

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