Reuters 2023’ü bu fotoğraflarla özetledi: Türkiye’de gündem korkunç deprem ve seçimler oldu

Dünyanın sayılı haber ajanslarından Reuters, 2023'ün en akılda kalıcı olaylarını, "ikonik" fotoğraflarla özetledi. Türkiye'den de çok sayıda fotoğraf yer alırken ağırlıklı olarak 6 Şubat'ta yaşanan korkunç deprem ve seçimler öne çıktı.

Sozcu.com.tr

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2023 uluslararası kamuoyunun gündemine iki büyük savaş ile oturdu… Bunlardan birincisi Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş olurken diğeri ise Ekim ayında başlayan ve halen Gazze’de yaşama büyük darbe vuran İsrail-Hamas savaşı.

İngiliz haber ajansı Reuters, 2023’ün özetini fotoğraflarla ortaya koyarken, kapsamlı bir dosya hazırladı. Dünyanın farklı bölgelerinden çarpıcı fotoğraflarla, o fotoğrafların öyküsünü paylaşan Reuters, Türkiye’den de bazı “ikonik” fotoğraflara yer verdi.

Şubat ayında Türkiye’yi sarsan deprem felaketlerinin ardından yaşananları anbean aktaran Reuters, 7.8 şiddetindeki deprem felaketinden 4 fotoğrafı dosyada kullandı.

54 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ve binlerce insanın evsiz kaldığı ve çok sayıda evin yıkıldığı deprem felaketinden sonra çekilen fotoğraflarda durumun boyutu gözler önüne seriliyor.

Reuters’ın “yılın fotoğrafları” dosyasında yayınladığı ve Türkiye’de çekilen bir diğer fotoğraf ise İstanbul’dan… Türkiye gündemini meşgul eden en büyük konulardan biri olan Mayıs ayındaki seçimlerden sonra çekilen fotoğrafta, seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazandığının açıklanmasından sonraki sevinci görülüyor.

AKP’nin İstanbul’daki merkez binası önünde çekilen fotoğrafta seçmenlerin bayraklar ve meşaleler ile kutlama yaptığı görülüyor.

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