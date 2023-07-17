Rusya, Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya aldı
Rusya bugün süresi dolacak Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya alma kararı aldı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bugün Kremlin’den dikkat çekici bir hamle geldi…
Geçen yıl Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda gerçekleşen Karadeniz tahıl anlaşmasının süresi bugün dolarken, Kremlin yönetimi, bu anlaşmayı askıya aldıklarını açıkladı.
Küresel bir gıda krizini engellemek için yapılan anlaşma, birkaç kez uzatılmış fakat Rusya yönetimi son aylarda, talepleri yerine getirilmediği sürece anlaşmayı uzatmayacaklarının altını çizmişti.
Rus haber ajansı RIA, anlaşmanın askıya alınmasıyla ile ilgili olarak bir açıklama yapılacağını duyurdu. Haber ajansı, Rusya’nın Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’i konuyla ilgili bilgilendirdiğini de aktardı.