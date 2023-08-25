Sabancı çiftinin kazasından ilk görüntüler: Zodyak böyle parçalanmış

Dün gece Yunanistan'da tatil yaptıkları sırada bir deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bulunduğu zodyak deniz motorundan ilk görüntüleri Yunan medyası paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İş dünyasını sarsan kazadan yeni detaylar ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor…

Dün gece Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da kaza geçirdi. Bodrum'a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan çift önce Leros Hastanesi'ne kaldırıldı.

Entübe edilen Ali Sabancı'nın durumunun ağır olduğu, eşinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zodyak botun camlarının kırıldığı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın yüzünün yara aldığı belirtildi.

Ali Sabancı Leros'ta bulunan bir hastanede İstanbul'dan getirilen özel bir ekip tarafından ameliyat edilip entübe edildi.

İç organlarında hasar olan Sabancı çifti, Bodrum'a getirildi. İlk müdahalenin ardından çift, deniz ambulansı ile Turgutreis Marina'ya getirildi.

Sağlık ekiplerince karşılanan Ali Sabancı, Bodrum Turgutreis Limanı'ndan hava ambulansı ile İstanbul'a, Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi. Bodrum’da tedavi altına alınan Vuslat Doğan Sabancı'nın da daha sonra İstanbul'a sevk edildiği açıklandı.

YUNAN GÖNÜLLÜLER MÜDAHALE ETTİ

Yunan medyasında yer alan haberlerde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün de Sabancı ailesine yardım için harekete geçtiği belirtildi.

Haberde, “Kazanın ilk anından itibaren Sahil Güvenlik ekipleri hızlıca harekete geçti” denildi.