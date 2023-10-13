Sağlıklı yaşam gurusuna 14 yaşındaki çocukla cinsel birliktelik suçlaması

Sağlıklı yaşam gurusu olarak tanınan varis bir kadın, 14 yaşındaki bir oğlanla cinsel birliktelik yaşamakla suçlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Savannah Daisley isimli bir kadın, 14 yaşındaki bir oğlanla birlikte olmadan önce onu alkolle kandırıp ardından ona sessiz kalmasını söylemekle suçlanmasının ardından önümüzdeki hafta mahkemeye çıkacak.

Sağlıklı yaşam gurusu ve mirasçı olarak bilinen kadının bu eylemi 2021 yılının mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

46 yaşındaki Daisley, 16 yaşın altındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girme suçunu kabul etmedi. Kendisiyle seks yaptığı iddiası, daha önce Avustralya’nın Sidney kentindeki Downing Center Bölge Mahkemesi’nde duyulmuştu.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Daha sonra çocukla telefonda konuştuğu ve ona olayla ilgili sessiz kalmasını söylediği iddia edildi. Daisley daha önce 2,8 milyon TL (100.000 $) kefaletle serbest bırakılmıştı.

12 Ekim Perşembe günkü duruşmaya katılmayan Daisley’nin 16 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan yeni duruşmasının yedi gün sürmesi bekleniyor.

Ünlü bir babaya sahip olan Daisley, aynı zamanda Smart Cleanse adlı sağlıklı yaşam girişimini de yönetiyor ve burada vücudu “toksin etkisinden arındırdığı” ve kullanıcıların “ideal kiloyu yönetmesine” yardımcı olduğu iddia edilen ürünleri piyasaya sürüyor.

Eylül ayında Daisley, şirketinin Instagram sayfasında 31 binden fazla takipçisine “kişisel zorluklarla” karşılaştığından yakınarak, “Hey güzel ruhlar… Bana, kendinizin en iyi versiyonu olmanın kapısı olarak zorlukları kucaklamayı öğreten bir hikayeyi paylaşıyorum.” diye yazdı.