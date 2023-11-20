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Şiddetli yağışlarda 21 kişi hayatını kaybetti

Dominik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 21 kişi hayatını kaybetti

Sozcu.com.tr
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Şiddetli yağışlarda 21 kişi hayatını kaybetti

Acil Durum Operasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, 17 Kasım’dan bu yana etkili olan sağanağın can ve mal kaybına neden olduğu bildirildi.

Şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde şimdiye kadar 21 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerden 4’ünün ABD, 2’sinin ise Haiti vatandaşı olduğu belirtildi.

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Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaket nedeniyle yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini duyurdu.

Sellerden 1583 ev etkilendi, 7 bin 915 kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Yağış birçok bölgeyi de elektriksiz bıraktı. (AA)

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