Suriye’de tansiyon yükseliyor… ABD uçakları bombaladı

Arap aşiretlerle PKK/YPG çatışmasına sahne olan Deyrizor'da İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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ABD savaş uçakları, Arap aşiretlerle terör örgütü PKK/YPG çatışmasına sahne olan Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor’un doğusundaki Elbukemal’dan Fırat nehrine uzanan Cisr Haşebi olarak bilinen köprü ve çevresinde İran destekli gruplar bir araya geldi. Muhaliflere ait gözlemevine göre, ABD'ye ait savaş uçakları iki askeri aracı hedef aldı.

Araçlarda ölü ve yaralıların olduğu ayrıca araçlardaki mühimmatların patladığı bilgisi alındı.

Deyrizor’un doğusunda Elbukemal, Muhsan ve el-Meyadin ilçelerinde, İranlı ve İran destekli yabancı grupların yer aldığı biliniyor. Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya’nın yardımıyla, Kasım 2017’de terör örgütü IŞİD’in çekilmesinin ardından Esad rejiminin eline geçti. (AA)