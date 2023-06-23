Titanik’in yönetmeninden Titan faciası hakkında çarpıcı benzetme

Buzdağına çarparak 1912 yılında batan Titanik'in enkazını görmek isteyen turist kafilesini taşıyan araçtakilerin yaşamını yitirdiğinin resmi olarak açıklanmasından sonra enkazı birçok kere ziyaret eden Titanik'in filminin yönetmeni James Cameron çok sert ifadeler kullanarak dikkat çekici bir benzetme yaptı.

Sozcu.com.tr

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1997 yılında vizyona giren Titanik’in filminin yönetmeni James Cameron, günler sonra ilk kez konuştu… OceanGate Expedition isimli şirkete ait Titan isimli batiskafın akıbeti ile ilgili konuşan Cameron dikkat çekici bir benzetme yaparak isim vermeden eleştirilerde bulundu.

Cameron, “Batiskafın, dört günlük arama-kurtarma çalışmasının başında kaybolduğunu biliyordum. Kaynaklarım bana söyledi” dedi. Titanik’e büyük ilgi duyan ve hayatı boyunca birçok kez Titanik’in enkazını ziyaret eden Cameron, “Kaynaklarım aracın dalışının ilk saati içinde güçlü bir patlama sesi duyulduğunu teyit etti ve bu patlamayla eş zamanlı olarak batiskaf ile iletişim koptu” ifadesini kullandı.



Cameron, “Hidrofonda güçlü bir patlama oldu. Uydu aktarıcısı kaybedildi. İletişim koptu. Ne olduğunu biliyordum. Batiskaf patlamıştı” dedi. 1990’lı yıllarda deniz altına ilgi duyan ve Titanik isimli büyük bütçeli Hollywood yapımını yapan Cameron daha sonra Triton Submarines isimli bir batiskaf üretim şirketi kurmuştu. Cameron Pazartesi günü bazı yazışmalar yaptığını ve, “Bazı arkadaşlarımızı kaybettik. Şu an parçalara ayrılmış vaziyette okyanus zeminindeler” ifadesini kullandığını da söyledi.



Cameron, Titanik Beşlisi olarak da bilinen Titan isimli batiskafta yaşanan trajedi ile Titanik’in batmasının benzerlikler gösterdiğini de söyledi. Cameron, “Titanik’te de kaptan bütün uyarılara rağmen son hızla ileri gitmeye devam etti. Ay ışığının olmadığı bir gecede buzulların yoğun olduğu bir yerde son hızla ileri gitti ve bunun sonucunda birçok insan öldü” derken OceanGate isimli şirketin uzmanlar tarafından eleştirildiğine de dikkat çekti. Cameron, “Her iki trajedide birbirine çok benziyor. Uyarılara aldırış edilmedi. Aynı yerde benzer bir olayın yaşanması gerçekdışı geliyor” yorumunu yaptı.

MÜHENDİSLER ŞİRKETE MEKTUP YAZMIŞ

Cameron, “Sektördeki birçok insan bu batiskaftan dolayı çok endişeliydi. Derin batma mühendisleri şirkete mektuplar yaparak yaptıklarının yolcu taşımak için fazla deneysel olduğunu söylüyordu. Bunun denetlenmesi gerektiğini söylüyordu” dedi.

Titanik’in enkazını 33 kez ziyaret eden ve okyanusun en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru’na dalan Cameron, Titan’daki yolculardan Paul-Henri Nargeolet’i de yakından tanıdığını ve ölümünden dolayı çok üzüldüğünü söyledi.

Cameron, “Paul-Henri Nargeolet, efsanevi bir dalgıçtı ve benim arkadaşımdı. Onu 25 yıldır tanıyordum ve onun trajik bir şekilde ölmesini sindirmek benim için neredeyse imkansız” dedi.

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