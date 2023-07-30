Trump açtı ağzını yumdu gözünü: Biden’a ağır hakaret etti

ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerden destek toplamaya çalışan eski başkan Trump, Pennsylvania'da düzenlenen mitingde ABD Başkanı Biden'a çok ağır küfürler savurdu.

Sozcu.com.tr

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Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçiler adına başkan adayı olmak için kollarını sıvayan ABD’nin eski başkanlarından Donald Trump, Pennsylvania’da düzenlenen bir mitingde çok sert sözler sarf etti…

Mitingdeki seçmene seslenen ve ABD Başkanı Joe Biden’ı yerden yere vuran Trump, Biden’a çok ağır hakarette bulundu.

Trump, “Diğer ülkelerin liderleri ne yaptıklarını biliyorlar. Onlar bu işte en iyiler. Bizim başımızda ise işinde en iyi olan biri yok. Belki de hiçbir zaman en iyi performansını sergileyen biri olmamıştır. Bizim başımızda ahmak bir o… ç… var ve o bunların yaşanmasına sebep oluyor” dedi.

DAHA ÖNCE DE AYNI İFADEYİ KULLANMIŞTI

Trump’ın 2016’daki seçimlerde zafer elde etmesini sağlayan eyaletlerden biri olarak bilinen Pennsylvania’da konuşan Trump bu ifadeyi daha önce kendisine muhalif olan bazı isimler için de kullanmıştı. Trump aynı ifadeyi siyasetçi Mitch McConnell, gazeteci Chuck Todd ve eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick için de tercih etmişti.

Trump, Biden’a hakaret ederken, Biden’ın izlediği göçmen politikası ve sınır koruma politikasını eleştirmek için söyledi. Trump, akli dengesi yerinde olmayan ve teröristlerin ABD’yi işgal ettiğini söyledi.

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