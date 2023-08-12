Turizm cenneti Hawaii’de yangında ölü sayısı artıyor

Hawaii'nin en büyük doğal afeti olarak kayıtlara geçen yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artarken, yetkililer ölü sayısının daha da artmasından endişe ediyor.

Sozcu.com.tr

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Hawaii’nin Maui Adası’nda salı günü başlayan ve kuvvetli Dora kasırgası ve rüzgar sebebiyle söndürülemeyen yangında adanın büyük bir bölümü alevlere teslim oldu.

Resmi verilere göre ölü sayısı 67’ye çıkarken, bu durum Hawaii’de meydana gelen en büyük doğal afet olarak kayıtlara geçti. Hawaii’de en son 1960’da 61 kişinin yaşamını yitirdiği bir tsunami yaşanmıştı.



ABD medyasında yer alan haberlerde, yetkililer “kadavra köpekleri” olarak da bilinen arama-kurtarma eğitimi alan köpeklerin de bölgedeki çalışmalara katıldığını duyurdu. 1000 binanın küle döndüğü ve binlerce insanın evsiz kaldığı doğal felaket sonrasında adanın normale dönmesi için milyarlarca dolar harcanması gerektiği belirtildi.

Yıllarca sürecek bir sürecin sonunda adanın toparlanabileceğini belirten Hawaii Senatörü Brian Schatz, “Kimse bu yanmış binalara henüz girmedi. Dolayısıyla maalesef ölü sayısının çok ciddi bir şekilde artması olası. Lahaina, bomba atılmış bir savaş alanına dönmüş” dedi.



UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMADI MI?

Öte yandan alevlerin çok hızlı bir şekilde çok büyük bir alana yayılması sonrasında uzmanlar, adadaki erken uyarı sistemlerinin çalışmadığını iddia etti. Bazı kaynaklar, doğal afet ve diğer tehdit durumlarında çalışan sirenlerin yangın zamanında çalışmadığını söyledi.



Hawaii Valisi Josh Green de konuyla ilgili olarak CNN’e konuştu. Green, “Ben bu sabah yangının nasıl geliştiğini ve ne zaman patlak vererek hızla yayıldığının incelenmesi için talimat verdim” dedi. Yetkililer, henüz hangi erken uyarı sisteminin çalıştığını da açıklamadı.

Maui İtrafiye Şefi Bradford Ventura da düzenlediği toplantıda, “Alevlerin hızı, yangına müdahale edenlerle acil durum yönetim yetkilileri arasında gerçek zamanlı bilgi akışına zarar verdi. Vatandaşlar alevler yaklaşmadan çok kısa bir süre önce kendi imkanlarıyla kaçmayı başardı” dedi.

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