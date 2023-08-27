Turizm cennetinde sapık adam dehşet saldı: Mastürbasyon yapıp…

Perşembe günü yaşanan bir olay uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Yaz aylarının sonuna yaklaşılırken, Yunanistan’ın turistik adası Gavdos’ta yaşanan bir olay “bu kadarına da pes” dedirtti…

Tatil yapan 32 yaşındaki ABD’li bir turist adada yaşayanlara adeta dehşeti yaşattı. Plajda çırılçıplak dolaşan ve genç kadınlara bakarak kendini tatmin eden adam gelen şikayetler üzerine yakalandı.

Adadaki bir çıplaklar kampında tatil yapan 32 yaşındaki adamın, daha sonra bir Yunan ailenin evine girdiği ve onlarla kavga ettiği de öğrenildi. Adanın belediye başkanı Lilian Stefanaki, Yunan medyasına konuştu.

TECAVÜZ GİRİŞİMİNDE DE BULUNMUŞ

Stefanaki, “Bu adam Ağustos ayının başında geldi ve kamp yapıyordu. Fakat genç kadınların önünde mastürbasyon yaparken görüntülendi ve bu sebeple şikayet edildi” dedi. Stefanaki, ismi açıklanmayan adamın bir eve girerek evde bulunan kadına tecavüz etmeye kalkıştığını da söyledi. Adamın uyuşturucu ya da bir ilacın tesiri altında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan adamın psikolojik testlere tabi olacağı belirtildi.

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